بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

الجغبير: إعطاء الأولوية للمنتجات الأردنية في مقاصف المدارس يدعم الصناعة الوطنية

منذ ساعة واحدة
الجغبير: إعطاء الأولوية للمنتجات الأردنية في مقاصف المدارس يدعم الصناعة الوطنية

وطنا اليوم: ثمّن رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير توجيهات وزير التربية والتعليم الى مدراء التربية بضرورة مراعاة الاعتماد على الصناعات الوطنية عند القيام بعمليات الشراء للمنتجات الغذائية للمقاصف المدرسية، مشيدا بجهود وزير الصناعة والتجارة والتموين في متابعة تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بدعم الصناعة الوطنية.

 

واضاف الجغبير ان هذه القرارات تسهم في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة مبيعاتها في السوق المحلي، مما يتيح للمصانع الأردنية توفير فرص عمل جديدة لأبناء هذا الوطن، كما أنها تعزز من قدرة الصناعات الوطنية في تحقيق رؤية جلالة الملك بالاعتماد على الذات.

 

واشار الجغبير الى ان قطاع الصناعات الغذائية، يعتبر من اهم القطاعات الصناعية الأردنية التي أسهمت بتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية مثل الألبان ومنتجاتها وبيض المائدة واللحوم ومنتجاتها والحلويات، ويغطي ما نسبته 65% من إجمالي احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية الأساسية، كما تمتاز منتجاته بالجودة العالية وتلتزم منشأته بالمواصفات والمقاييس الأردنية مما يجعل منتجاته آمنة وسليمة حين تناولها من الطلبة.

 

وأوضح الجغبير إن حجم الإنتاج القائم لقطاع الصناعات الغذائية يزيد على 4.5 مليارات دينار سنويا وتشكل ما يقارب ربع الإنتاج الصناعي الكلي، ويسهم بما نسبته 6% من الناتج المحلي، كما ان صادرات القطاع بلغت العام الماضي، نحو 855 مليون دولار، ويعمل في القطاع حوالي 50 ألف عامل وعاملة يشكل الأردنيون منهم ما نسبته 87% ، يعملون ضمن 2.8 ألف منشأة صناعية وحرفية، فيما يقدر حجم الموجودات الثابتة لمنشآت القطاع بما يقارب 1.5 مليار دينار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:23

المطربة سناء موسى تستعيد الأغاني التراثية في ذاكرة الفلسطينين في عمان

12:09

10 مشاريع طموحة تتنافس على جائزة “أورنج” لمشاريع التنمية المجتمعية

11:50

مستشفى معان: ثبوت إصابة 4 عمال بشركة مقاولات بإلتهاب فيروسي تنفسي

11:34

تقديم #الموازي في الاردنية ينتهي اليوم

10:39

عمر الخطايبه يكتب: إسلوب الإدارة التقليدية في الجامعات.. هل يكفي لإخراجها من الأزمة؟

10:08

صناعة الأردن: القطاع يسهم ب2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي

10:00

موسى الصبيحي يكتب: سؤال وحيد إلى الرئيس بشر الخصاونة

09:46

مخاوف من عودة الأردن إلى صندوق النقد الدولي.. هل عجزت الحكومة عن إيجاد بدائل؟

09:32

“المونيتور”: احتجاجات السويداء “قيدت أيدي” نظام الأسد

09:19

صقور الاردن في مواجهة المكسيك

08:45

الأمم المتحدة تتبنى قرارا بشأن التعاون مع شنغهاي

08:41

اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وأجواء صيفية في المرتفاعات والسهول

وفيات
الشوابكة يشكرون المشاركين في عزاء نجلهم جمال الشوبكيأبناء المرحوم العين جمال باشا الشوابكة يتقدمون بالشكر على التعازيوفيات الجمعة 1-9-2023التربية تنعى طالب توجيهي سقط في بئر ماءوالد رجل الاعمال زياد المناصير في ذمة الله