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كيف فعلها ..قاد سيارته الصغيرة وبداخلها ثور ضخم

منذ 22 ثانية
كيف فعلها ..قاد سيارته الصغيرة وبداخلها ثور ضخم

وطنا اليوم:أوقفت الشرطة الأميركية بولاية نبراسكا، سائقا كان يقود سيارة صغيرة على الطريق السريع، وقد أجلس بجانبه ثورا ضخما للغاية من فصيلة “أنكولي واتسي”، التي تمتاز بقرونها الضخمة.
وأوضحت مجلة “بيبول” الأميركية، أن قسم شرطة مقاطعة نورفولك “استجاب لمكالمة” بشأن سائق يصطحب معه حيوانا ضخما على الطريق 275 شرقًا، عند الساعة 10:00 صباحًا، بالتوقيت المحلي، من يوم الأربعاء.
ونقل الموقع عن قناة “نبراسكا” الإخبارية، أن الرجل يدعى، لي ماير، وأنه كان يصطحب ثورا أطلق عليه اسم “هودي دودي”، وأن الشرطة أوقفت السائق عند أحد الحواجز.
وتعقيبا على تلك الحادثة التي وصفت بـ “الغريبة”، قال ضابط الشرطة، تشاد ريمان: “تلقينا مكالمة تشير إلى سيارة كانت تسير في المدينة وبداخلها ثور”.
وتابع: “في البداية اعتقدنا أنه سيكون عجلا ضئيلا أو حيوانا صغيرا يمكن وضعه داخل المركبة”، لافتا إلى أنه قد جرى تحرير مخالفات بحق ذلك السائق، مع توجيه تحذير له بعدم تكرار هذه الفعلة، والمطالبة بمغادرة المدينة والعودة إلى منزله.
ولفت الشرطي إلى أن الواقعة كانت “واقعة غير مسبوقة”، إذ لم يشهد مثلها في مسيرته المهنية.
وأضاف في تصريحات لموقع “بيبول”: “سألت الرجل عن فصيلة الثور، وأين يعيش ومن أين أتى، وأخبرته أن فعلته تنطوي على العديد من الانتهاكات”.
وانتشرت صور وفيديوهات وثقت الواقعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حظيت بتفاعل كبير، خاصة من أولئك الذين تساءلوا عن كيفية قيام الرجل بذلك، ونجاحه في إدخال الثور الضخم داخل سيارته وإبقائه هادئا بهذا الشكل


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