بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

اوروبا تعترض على اجتماع بوتين مع قادة افريقيا والاخير: “منافقين”

منذ 4 ساعات
اوروبا تعترض على اجتماع بوتين مع قادة افريقيا والاخير: “منافقين”

 

وطنا اليوم –  وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل الاجتماع الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع زعماء إفريقيا في سان بطرسبرغ خلال يوليو/ تموز بأنه “فشل دبلوماسي كامل”.

وأضاف أن اتفاق الحبوب كان من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها مع وزراء الاتحاد الأوروبي، وذكر: “أعتقد أن الوزراء متفقون على التصور بأن بوتين، بعدوانه، لا يضر أوكرانيا فحسب، بل أيضا البلدان التي تبعد آلاف الكيلومترات”.

وذكر أن “هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها الاتحاد الأوروبي ذلك”، وقال: “هذه الدول تلوم روسيا على عواقب موقفها بتسليح الغذاء عمدا” بعد أن علقت مشاركتها في اتفاق الحبوب.

وقال بوريل إن صيغة السلام التي قدمها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هي “الصيغة الوحيدة التي اكتسبت زخما، وهي الوحيدة التي يناقشها الشركاء الدوليون، وقد تم إسقاط المقترحات المقدمة من الدول الأخرى”.

يذكر أن بوتين قال، خلال اجتماعه مع الزعماء الإفارقة، إن “روسيا يمكن أن تحل محل إمدادات الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا”، ووصف إلقاء الغرب باللوم على روسيا في انعدام الأمن الغذائي بـ”النفاق”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:17

وفيات الجمعة 1-9-2023

10:11

بعد المصير الذي انتظر بريغوجين.. قديروف يسارع لإعلان ولائه الأعمى لبوتين

10:03

كيف فعلها ..قاد سيارته الصغيرة وبداخلها ثور ضخم

09:57

ألقوا رُضّعا من النوافذ .. كيف تحول حريق جنوب أفريقيا إلى فخ حصد 74 قتيلا

09:34

التربية تنعى طالب توجيهي سقط في بئر ماء

09:29

والد رجل الاعمال زياد المناصير في ذمة الله

09:25

48 قتيلا خلال قمع تظاهرة مناهضة للأمم المتحدة في الكونغو

09:21

توقيف 3 نساء بينهن سيدة أجهضت جنينا وألقياه قرب وادي في الكرك

07:06

وزارة الثقافة الروسية: فيلم “باربي” يتعارض مع القيم الروسية … وهيئة الاعلام في الاردن تجيز عرضه

06:59

شاهدت كمية ضخمة من النقود من مختلف العملات تم ضبطها في قصر رئيس الغابون

06:53

من عاصمة زراعة الجوافة في فلسطين

06:49

أسئلة الأردن الكبرى

وفيات
وفيات الجمعة 1-9-2023التربية تنعى طالب توجيهي سقط في بئر ماءوالد رجل الاعمال زياد المناصير في ذمة اللهوفيات الخميس 31-8-2023بأي ذنب قتلوا عريسنا.. الأمن العام ينعي شهيد الفرح حمزة