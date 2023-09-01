اوروبا تعترض على اجتماع بوتين مع قادة افريقيا والاخير: “منافقين”

وطنا اليوم – وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل الاجتماع الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع زعماء إفريقيا في سان بطرسبرغ خلال يوليو/ تموز بأنه “فشل دبلوماسي كامل”.

وأضاف أن اتفاق الحبوب كان من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها مع وزراء الاتحاد الأوروبي، وذكر: “أعتقد أن الوزراء متفقون على التصور بأن بوتين، بعدوانه، لا يضر أوكرانيا فحسب، بل أيضا البلدان التي تبعد آلاف الكيلومترات”.

وذكر أن “هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها الاتحاد الأوروبي ذلك”، وقال: “هذه الدول تلوم روسيا على عواقب موقفها بتسليح الغذاء عمدا” بعد أن علقت مشاركتها في اتفاق الحبوب.

وقال بوريل إن صيغة السلام التي قدمها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هي “الصيغة الوحيدة التي اكتسبت زخما، وهي الوحيدة التي يناقشها الشركاء الدوليون، وقد تم إسقاط المقترحات المقدمة من الدول الأخرى”.

يذكر أن بوتين قال، خلال اجتماعه مع الزعماء الإفارقة، إن “روسيا يمكن أن تحل محل إمدادات الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا”، ووصف إلقاء الغرب باللوم على روسيا في انعدام الأمن الغذائي بـ”النفاق”.