قرعة دوري أبطال أوروبا.. مجموعات قوية وصدامات نارية

وطنا اليوم:سحبت اليوم الخميس قرعة دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا وأسفرت عن صدامات قوية ومرتقبة.

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الألماني – مانشستر يونايتد الإنجليزي – كوبنهاغن الدنماركي – غلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني – آرسنال الإنجليزي – بي إس في اَيندهوفن الهولندي – لونس الفرنسي.

المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي – ريال مدريد الإسباني – براغا البرتغالي – أونيون برلين الألماني.

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي – إنتر الإيطالي – زالتسبورغ النمساوي – ريال سوسييداد الإسباني.

المجموعة الخامسة: فاينورد الهولندي – أتليتيكو مدريد الإسباني – لاتسيو الإيطالي – سلتيك الاسكتلندي.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي – بوروسيا دورتموند الألماني – ميلان الإيطالي – نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي – لايبتسيغ الألماني – النجم الأحمر الصربي – يانغ بويز السويسري.

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني – بورتو البرتغالي – شاختار دونيتسك الأوكراني – أنتويرب البلجيكي.