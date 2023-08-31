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قرعة دوري أبطال أوروبا.. مجموعات قوية وصدامات نارية

منذ 24 دقيقة
قرعة دوري أبطال أوروبا.. مجموعات قوية وصدامات نارية

وطنا اليوم:سحبت اليوم الخميس قرعة دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا وأسفرت عن صدامات قوية ومرتقبة.
المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الألماني – مانشستر يونايتد الإنجليزي – كوبنهاغن الدنماركي – غلطة سراي التركي.
المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني – آرسنال الإنجليزي – بي إس في اَيندهوفن الهولندي – لونس الفرنسي.
المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي – ريال مدريد الإسباني – براغا البرتغالي – أونيون برلين الألماني.
المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي – إنتر الإيطالي – زالتسبورغ النمساوي – ريال سوسييداد الإسباني.
المجموعة الخامسة: فاينورد الهولندي – أتليتيكو مدريد الإسباني – لاتسيو الإيطالي – سلتيك الاسكتلندي.
المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي – بوروسيا دورتموند الألماني – ميلان الإيطالي – نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي – لايبتسيغ الألماني – النجم الأحمر الصربي – يانغ بويز السويسري.
المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني – بورتو البرتغالي – شاختار دونيتسك الأوكراني – أنتويرب البلجيكي.


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