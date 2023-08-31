بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

إيلون ماسك: مكالمات الفيديو عبر موقع “إكس” قريبا

منذ ساعة واحدة
إيلون ماسك: مكالمات الفيديو عبر موقع “إكس” قريبا

وطنا اليوم:في خطوة جديدة ينافس فيها الشركة الغريمة “ميتا” في الخدمات التي تقدمها، يستعد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لإضافة خدمة مكالمات الفيديو على منصة “إكس” (تويتر سابقة).
وقال إيلون ماسك على “إكس”، الخميس، إن خدمة المكالمات الصوتية والفيديو ستكون قريبة متاحة على التطبيق.

وذكر أيضا:
ستكون المكالمات فعّالة على الهواتف التي تعمل بنظامي “آي أو أس” و”أندرويد”، وحواسيب “ماك” وبي سي”
لا حاجة لرقم هاتف من أجل إجراء المكالمات
إن “إكس” سيكون دفتر عناوين عالمي فعّال
اعتبر أن هذه العوامل فريدة من نوعها
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن ماسك يسعى لجعل “إكس” منصة مفضلة لإجراء المكالمات على مستوى العالم.
وبهذه الخطوة، ستقدم “إكس” خدمات ممثلة لخدمات منصات شركة “ميتا”: “واتساب”، و”فيسبوك”، و”إنستغرام”.

مخاوف
لكن خبراء في الأمن السيبراني أثاروا أسئلة بشأن الخدمة الجديدة.
وقال جيك مور من شركة “Eset” للأمن السيبراني، إن المكالمات غير المرغوب فيها ستلوح في الأفق.
ويستند الخبير في حديثه إلى إعلان إيلون ماسك عزمه إزالة خاصية الحظر في “إكس”، بما يشمل كل جوانب المؤسسة باستثناء المراسلات المباشرة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:38

الصحة العالمية تثمن التوجيهات الملكية لمكافحة انتشار التدخين

20:36

%67 نسبة إشغال فنادق البحر الميت نهاية الأسبوع

20:33

مفتي المملكة : إطلاق العيارات النارية في المناسبات حرام

20:25

قرعة دوري أبطال أوروبا.. مجموعات قوية وصدامات نارية…

20:13

إنجاز 98% من أعمال مشروع جمرك عمان الجديد

20:09

القيسي يؤكد السعي للارتقاء بالمنتج السياحي في الطفيلة

20:07

وزير الصحة: التدخين سبب رئيسي لـ40% من عدة أمراض

20:02

الشهيد الرائد غيث الرحاحلة يرزق بـ ريم

19:57

فعاليات نسائية في الكرك تدعو لوضع استراتيحية وطنية لتمكين المرأة في سوق العمل

19:57

الأمين العام لحزب إرادة يجيب بشفافية حول تساؤولات وإشاعات … فيديوهات

19:40

بالصور .. افتتاح معرض مشروع منصة الإتصالات والمعلومات الرقمیة لمواقع التراث العالمي للیونیسکو

19:33

أسرة جامعة عمان الاهلية تهنىء بعيد ميلاد الملكة رانيا

وفيات
وفيات الخميس 31-8-2023بأي ذنب قتلوا عريسنا.. الأمن العام ينعي شهيد الفرح حمزةوفيات الأربعاء 30-8-2023وزير التربية ينعى الطالبين محمد ويامن عباسيوفيات الثلاثاء 29-8-2023