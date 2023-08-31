الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية السنابل للبيئة السياحية تعقد اجتماعها الأول بعد الإنتخابات التي أجريت يوم السبت الماضي وتوزع مهامها الإدارية

وطنا اليوم – عقدت الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية السنابل للبيئة السياحية اليوم الخميس اجتماعها الأول بعد الإنتخابات التي أجريت يوم السبت الماضي.

وتم خلال الاجتماع الذي تراسه رئيس الجمعية الدكتور يوسف المناصره توزيع مهام الجمعية على أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية على النحو التالي: الدكتور يوسف المناصره رئيساً للجمعية ، مها عربيات نائباً للرئيس ، معدي السكر أميناً للسر ، محمود محمد عليان عباد أميناً للصندوق ،عبد النعيم المعادات رئيساً للجنة تنمية السياحة والبيئة والزراعه ، آمال الجغبير رئيساً للجنة الاجتماعية، عطيه النجادا رئيساَ للجنة الإعلامية ، محمد نور بني ارشيد رئيساً للجنة الأتصال والتوعية ، محمود العكور رئيساً للجنة تنسيق المحافظات.كما تم الموافقة على تبرع كل عضو من أعضاء الهيئة الإدارية بمبلغ عشرة دنانير شهرياً والموافقة على عمل موقع خاص للهيئة الإدارية للتنسيق والمتابعة وتم كذلك الإتفاق على إرسال استدعاء للديوان الملكي الهاشمي العامر لطلب باص صغير للقيام بالأعمال التطوعيه في المناطق الدينية والسياحية والأثرية والمنتزهات والغابات.

وأكدت الهيئة الإدارية للجمعية على أعضاء الهيئة العامة للجمعية بضرورة استقطاب أعضاء جدد للجمعية وكذلك التاكيد على الأعضاء بضرورة تسديد اشتراكاتهم السنوية حسب النظام الداخلي من يمضي على اشتراكة مدة سنتين متتاليتين ولم يقم بتسديد اشتراكه يتم اسقاط عضويته من الجمعية بعد اشعاره بذلك. ووافقت الهيئة الإدارية على اعطاء السيد ظاهر عمرو درع الجمعية تقديراً لمساهمتة في دعم الجمعية.

وكانت الهيئة العامة للجمعية عقدت اجتماعها الدوري يوم السبت الماضي في قاعة أمانة عمان الكبرى بمنطقة صويلح بحضور رئيسها الفخري معالي الباشا سميح بينو ورئيس الجمعية الدكتور يوسف المناصرة ونائبه مها عربيات والذي جاء متزامناً مع مناسبة احتفال الجمعية بعيد تأسيسها العاشر حيث تم مناقشة التقريرين الإداري والمالي للجمعية واقرارهما وإنتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية للثلاث سنوات القادمة مكونة من تسعة أعضاء وإثنين إحتياط وهم السادة الدكتور يوسف المناصرة رئيساً والدكتورة مها عربيات نائبا للرئيس،محمود عليان عبادي، عبد المنعم المعادات ،سعد سكر ،الدكتور محمد نور رشيد ، أمل الجغبير، عطيه النجادا، محمد السبوعي أعضاء،ومحمود العكور ورحاب البياري عضوا إحتياط.