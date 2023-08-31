الضريبة توفر خدمة التحقق من براءة الذمة إلكترونيا

وطنا اليوم:أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مجددا انها وفرت على موقعها الإلكتروني أيقونة خاصة للتحقق من صحة براءة الذمة الإلكترونية الصادرة عنها عبر نظام الحكومة الإلكترونية.

وقالت الدائرة إن هذه الايقونة تمكن الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة من التأكد والتحقق من صحة أي براءة ذمة صادرة عن نظام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلكترونيا يتم تقديمها لأي من هذه الجهات المذكورة كشرط لإنجاز معاملة حامل هذه البراءة.

ويتم التحقق من براءة الذمة وذلك من خلال الدخول الى موقع الدائرة الالكتروني (WWW.istd.gov.jo)، واختيار ايقونة التحقق من براءة الذمة والقيام بإدخال رقم التحقق الالكتروني الموجود على براءة الذمة، ومن ثم يتم التحقق من صحتها.

وأكدت ان جميع براءات الذمة الصادرة عن الدائرة تحتوي على رقم تحقق الكتروني