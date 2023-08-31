مذكرة تفاهم بين الطاقة وهيئة المسح الجيولوجي الامريكية

وطنا اليوم:وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الخميس، مذكرة تفاهم مع هيئة المسح الجيولوجي الامريكية USGS في مجال التعاون العلمي والتكنولوجي في علوم الأرض والجيولوجيا.

ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة وعن هيئة المسح الجيولوجي نائب السفير الأمريكي في عمان روهيت نيبال.

واكد الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع العلاقات الأردنية – الأميركية العميقة والخبرات المتميزة التي يمتكلها الجانب الأمريكي في مجال التعدين وأهمية توظيف مذكرة التفاهم الموقعة اليوم في إطار هذه العلاقة للوصول إلى نتائج إيجابية في المجالات ذات الاهتمام المشترك في الطاقة والثروات المعدنية، والصحة البيئية، وتقييم المخاطر الطبيعية، وتكامل البيانات والمعلومات بين الجانبين.

وقال إن مذكرة التفاهم مع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم تأتي في إطار اهتمام الوزارة وجهودها لإعادة الزخم لقطاع التعدين باعتباره أحد القطاعات التي عرّفتها رؤية التحديث الاقتصادي بأنه ذو قيمة صناعية عالية يجري العمل على مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وقيمة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة بثلاثة أضعاف، معبرا عن تفاؤله بقدرة القطاع وجهود العاملين فيه على تجاوز النسب المستهدفة خلال السنوات العشر من عمر رؤية التحديث.

وأضاف الخرابشة أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير مقترحات لاستغلال خامي السيليكا والبازلت، منوها الى النجاحات المتحققة في قطاع التعدين خلال السنتين الاخيرتين والمتمثلة بتوقيع 13 مذكرة تفاهم في مجال التعدين والتنقيب عن خامات الليثيوم والنحاس والذهب والعناصر الارضية النادرة والفوسفات والبوتاس الصخري.

واكد الوزير الخرابشة أهمية المذكرة في تنشيط التعاون بين البلدين في مجالات تبادل المعلومات الفنية والزيارات والمشاركة في برامج التدريب والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة، بإلاضافة الى تبادل الخبرات والخبراء الجيولوجيين في مجالات الاهتمام المشترك، وتطوير التعاون بين البلدين ليمتد الى الجامعات والمؤسسات الرسمية الاخرى والمراكز البحثية وشركات القطاع الخاص.

وشكر الخرابشة حكومة الولايات المتحدة الامريكية على دعمها المتواصل للمملكة في قطاعات عدة من خلال تبادل الخبرات.

من جانبه أكد نائب السفير الأمريكي في عمان روهيت نيبال “ان الشراكة بين هيئة المسح الجيولوجي الامريكية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ستفتح آفاقاً جديدة للمعرفة بينما نواصل العمل معاً لمكافحة أزمة المناخ ومعالجة ندرة المياه، لضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.”

وأكد نيبال ان الأردن شريك رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة ويعتبر دعم وتطوير النمو الاقتصادي الاردني من اولويات حكومة امريكا.

وأضاف نيبال ان تاريخ عمل هيئة المسح الجيولوجي الامريكية في الاردن يمتد الى خمسينيات القرن الماضي حيث استكشفت اعمالها موارد المياه الجوفية والرواسب المعدنية والموارد الطبيعية وامكانيات الطاقة الحرارية الارضية، وصولا الى توقيع عدة مذكرات تفاهم لاحقا، مشيرا الى تطلع بلاده الى توسيع نطاق التعاون في مجال علوم الارض وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية United States Geological Survey (USGS) هيئة علمية في حكومة الولايات المتحدة، تدرس تضاريس الولايات المتحدة، ومواردها الطبيعية، والكوارث الطبيعية التي تهددها، ويضم مركز الهيئة أربعة تخصصات علمية، تهتم بعلم الأحياء، الجغرافيا، الجيولوجيا، والهيدرولوجيا.

وحضر حفل التوقيع أمين عام الوزارة م. أماني العزام ومساعد الامين لشؤون الطاقة م. حسن الحياري ومدير مديرية دراسات المصادر الطبيعية هشام الزيود، ومدير مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي م. شروق عبدالغني ومدير الشؤون القانونية يارا عكاش ومستشار الوزير لشؤون المانحين م.نانسي الريماوي، والوفد المرافق لنائب السفير الامريكي