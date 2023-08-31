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غارة على مصنع مخدرات سوري قرب الحدود الأردنية

منذ ساعتين
غارة على مصنع مخدرات سوري قرب الحدود الأردنية

وطنا اليوم:أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الخميس، بأن غارة جوية استهدفت فجر اليوم أحد المعامل المختصة بتصنيع المخدرات بالقرب من بلدة الغارية الواقعة بالقرب من الحدود السورية الأردنية.
وأدت الغارة الجوية لتدمير مصنع المخدرات بشكل كامل، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.
وكان توقيت الغارة حوالي الساعة 3 فجرا، إذ وبحسب مصادر محلية فإن الغارة كانت عبارة عن قصفين متتاليين، مع تحليق لطيران حربي حول المنطقة بالجنوب السوري.
ووفقا للمصادر المحلية، والتي نقلت عنها وسائل إعلام سورية محلية، فإن المنطقة التي تعرضت للقصف يتواجد فيها عدة مزارع، وتعد وكرا لتجمع مهربي المخدرات المنتشرين في الجنوب السوري، إذ تنشط تجارة وتهريب الكبتاغون عبر هذه المناطق.
ووفقا للسكان المحليين، فإن المنطقة أيضا تعد طريق تهريب معروف تستخدمه عصابات وشبكات المخدرات لتهريب المخدرات وخصوصا الكبتاجون.
وفي الثامن من آيار الفائت، قتلت غارة جوية تاجر المخدرات الشهير في الجنوب السوري، مرعي الرمثان، وكان الرمثان يعد أبرز وأشهر مهربي المخدرات في الجنوب السوري.


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