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القبض على مُسلح داخل عرس في العاصمة عمان

منذ 26 ثانية
القبض على مُسلح داخل عرس في العاصمة عمان

وطنا اليوم:اوقفت الأجهزة الأمنية شخصا يبلغ من العمر 38 عاما، بينما كان يتواجد داخل أحد الأعراس في منقطة النزهة بالعاصمة عمان، وهو مسلح وفقا لما اكده مصدر امني
ووفق المصدر، فإنه تم الإبلاغ عن الشخص قبل أن يستخدم السلاح خلال العرس، حيث حضرت الأجهزة الأمنية واوقفته وضبطت السلاح والطلقات النارية التي بحوزته.
يشار إلى أن المملكة فجعت يوم أمس الأربعاء، بحادثة مقتل العريس حمزة الفناطسة خلال إطلاق أحد أصدقائه النار احتفالا بالزفاف


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