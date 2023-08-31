القمر الأزرق العملاق يزين سماء العديد من الدول العربية

وطنا اليوم:زين القمر الأزرق، سماءَ الأردن، ليلَ الأربعاء/ الخميس، والذي من المتوقّع أن يكتمل تمامًا عند الساعة 4:34 فجر الخميس 31 أغسطس (آب).

وأوضحت الأستاذة المساعدة في قسم الفيزياء في الجامعة الأردنية الدكتورة آلاء العزام أنّ ظهور القمر الأزرق في سماء الأردنّ لا يعني أنّنا سوف نرى القمر باللون الأزرق.

وأضافت العزام أنّ هذا الاسم يطلق على القمر عندما يظهر في طور البدر مرتين خلال الشهر الواحد، فيسمى البدر الثاني بالقمر الأزرق، وكذلك عندما يظهر القمر في طور البدر أربع مرات في الفصل الواحد، فيسمى البدر الرابع بالقمر الأزرق.

وذكرت الجمعية الفلكية الأردنية، في بيان لها، أنّ ظاهرة البدر الازرق تتكرر بمعدل 2.8 سنة، أما ظاهرة البدر العملاق وهو القمر، الذي يقترب من مداره حول الأرض من الحضيض وتتكرر هذه الظاهرة من ثلاث إلى أربع مرات في السنة، وبيّنت أنّ تزامُن الظاهرتين كما يحدث فجر الخميس الساعة 4:34 نادرٌ، إذ نحتاج إلى 14 سنة حتى تتكرر الظاهرة، أي في عام 2037، أمّا آخر مرة حدث البدر الأزرق العملاق وتزامنت الظاهرتين فكان في 2018.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن “عدسة الوكالة رصدت القمر البدر لشهر “صفر” بسماء المملكة والوطن العربي، وهو القمر العملاق الثالث هذه السنة والثاني خلال شهر أغسطس ويحمل لقب القمر الأزرق”.

ونقلت عن الجمعية الفلكية بجدة غربي المملكة، قولها إن “معظم الأشهر تضم قمراً بدراً واحداً فقط وخلال شهر أغسطس الجاري هناك اثنان، وبحسب التسمية العامة فأن القمر البدر الثاني يطلق عليه القمر الأزرق”.

وأوضحت الجمعية أن “الأزرق مجرد تسمية فلون القمر هو الرمادي المعتاد الذي يشاهد في كل شهر”.

في سياق متصل، أفادت قناة “العربية” السعودية، عبر حسابها بمنصة “إكس”، بأن “القمر الأزرق العملاق يزين ليالي مدن ومحافظات المملكة”.

كما أوضحت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عبر حسابها بمنصة “إكس” (تويتر) أن “عدسة الوكالة ترصد ظاهرة القمر العملاق الأزرق في سماء قطر مساء الأربعاء”، وأرفقت صورتين للقمر الأزرق.

وكانت “قنا” نقلت الإثنين، عن الخبير الفلكي بشير مرزوق، أن “سكان قطر يمكنهم الاستمتاع برؤية ومتابعة ظاهرة القمر العملاق الأزرق بالعين المجردة من مساء الأربعاء وحتى قبيل شروق شمس الخميس”.

وفي الأردن، ذكر موقع رؤيا الإلكتروني أن “إشراقة القمر الأزرق العملاق زينت سماء الأردن ويكتمل فجر الخميس”.

في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، عن مركز العجيري العلمي (رسمي)، مساء الأربعاء، قوله إن “الكويت على موعد فجر غد الخميس مع القمر المكتمل الثاني خلال شهر واحد”.

وأشار إلى أن ما يحدث “ظاهرة فلكية نادرة بأن يكون القمر في طور البدر مرتين في غضون 30 يوما”.

وفي لبنان، ذكرت وسائل إعلام محلية، بينها “النهار”، أن “القمر الأزرق ظهر في سماء لبنان”، ونشرت صورا تظهر ذلك.

كما سيظهر القمر العملاق في مصر وعدة دول عربية، ليل الأربعاء الخميس، تباعا، وفق وسائل إعلام مصرية وعربية.