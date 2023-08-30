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نائب رئيس الوزراء يبحث القضايا الإقليمية والدولية

منذ ساعتين
نائب رئيس الوزراء يبحث القضايا الإقليمية والدولية

وطنا اليوم: بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، العلاقات الثنائية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الصفدي وفالتونين الحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وتقدمت القضية الفلسطينية المحادثات التي أجراها الوزيران، إضافة إلى جهود حل الأزمات في المنطقة، وخاصة الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. كما بحث الوزيران الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها.

وثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه فنلندا للأونروا، ولخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

من جانبها، ثمنت الوزيرة الفنلندية الدور الرئيس للمملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في جهود حل الأزمات ومواجهة التحديات الإقليمية، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق خدمة لمصالح البلدين الصديقين.


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