ملتقى الشفا الثقافي ينظم ندوة عن آفة المخدرات في عجلون

وطنا اليوم: نظم ملتقى الشفا الثقافي، اليوم الأربعاء في مركز شباب عجلون، ندوة عن آفة المخدرات، وأثرها على الفرد والمجتمع، بالتعاون مع مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري في المحكمة الشرعية.

وقال رئيس المحكمة الدكتور عامر الغوادرة الذي افتتح الندوة، إن تعاطي المخدرات يؤدي الى إدمان الفرد عليها وبالتالي حدوث أضرار بالغة على الصحة العامة للإنسان وخاصة على القوى العقلية، ما ينعكس سلبا على الأسرة والمجتمع، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات والمؤسسات لنشر الوعي بمخاطر المخدرات وما ينجم عنها من مشاكل أسرية خطيرة.

وأشار إلى المهام والأدوار التي يقوم بها المكتب في المحافظة تحديدا، فيما يتعلق بحل المشاكل الأسرية، مثمنا جهود القائمين على تنظيم الندوة التي تهدف لنشر الوعي والتثقيف بمخاطر المخدرات.

وبين رئيس الملتقى الدكتور حسين الربابعه، أن الإسلام قد حافظ على العقل البشري وحرم كل ما يفسد العقل، مشيرا إلى أن تنسيق الندوة جاء بمشاركة مختصين من أهل العلم للتحدث عن مخاطر المخدرات وآثارها السيئة على الفرد والمجتمع.

ولفت النقيب سائد الشوابكة من إدارة مكافحة المخدرات، إلى أنواع المخدرات ومخاطرها الصحية والنفسية والاجتماعية، مؤكدا أن الأردن من خلال التشاركية والتعاون ما بين جميع الأجهزة في الدولة يعمل على مكافحة هذه الآفة الخطيرة والحد من انتشارها لما تسببه من أضرار مادية ومعنوية وجسدية على المتعاطي.

واشتملت الندوة التي أدارها الدكتور متعب نجادات، على شرح مفصل حول مخاطر المخدرات وآثار انتشارها قدمه مساعد مدير الأوقاف الدكتور عبدالله الشقاح، وعضو مكتب الإصلاح الأسري في المحكمة الشرعية دلال القضاة.