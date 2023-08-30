مقتل شاب يوم عرسه في معان إثر عيار ناري بالخطأ

وطنا اليوم:قتل، الأربعاء، شاب عشريني في مدينة معان، إثر تعرضه لرصاصة أطلقت بغير قصد وأصابته في منطقة الصدر، وذلك أثناء احتفال أقاربه بفعالية “حمام العريس”، وفق مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد.

ومن المفترض ان يحتفل الشاب اليوم بزفافه وفقا لشهود عيان