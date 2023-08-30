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الخصاونة يوجه بالتفاوض مع صندوق النقد على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي

منذ 3 ساعات
الخصاونة يوجه بالتفاوض مع صندوق النقد على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي

وطنا اليوم:استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى عرض قدَّمه الوفد المكوَّن من وزير المالية ووزير التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي ومحافظ البنك المركزي، والذي أنهى زيارة ناجحة إلى الولايات المتحدة الأميركية التقى خلالها بوزيرة الخزانة الأميركية ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومسؤولين في الكونغرس الأمريكي والمدير التَّنفيذي لصندوق النَّقد الدَّولي.
وشدَّد رئيس الوزراء على أهمية النجاحات التي تحققت للأردن، عبر إتمام المراجعات الست لبرنامج التَّسهيل الممتد الحالي مع صندوق النقد الدولي، الذي عزز الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات مجاورة مماثلة مستوردة للنفط، فضلًا عن ثبات وتقدم الأردن في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدوليَّة.
ووجَّه رئيس الوزراء بالعمل على استمرار هذا التعاون البنَّاء مع صندوق النقد الدَّولي في إطار البرنامج القائم الذي وضع من الوزارات والمؤسَّسات الأردنيَّة المختصَّة والذي ينتهي في آذار من العام المقبل.
كما وجَّه الخصاونة بالتَّفاوض مع صندوق النَّقد الدَّولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي، مدعوماً من الصندوق بما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلَّبات التمويليَّة وتعزيز النموّ


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