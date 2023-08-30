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مقاضاة برغر كنغ بسبب إعلان صوّر الشطائر أكبر من حجمها

منذ ساعتين
مقاضاة برغر كنغ بسبب إعلان صوّر الشطائر أكبر من حجمها

وطنا اليوم:رفض قاضٍ أمريكي محاولة سلسلة مطاعم “برغر كنغ” الشهيرة، ردّ دعوى قضائية تتهمها بخداع الزبائن الجوعى عن طريق تصوير شطيرتها “‭‬‬ووبر” لتبدو أكبر حجماً مما هي عليه في الحقيقة.
وقال روي أولتمان قاضي محكمة أمريكية في ميامي إن مطعم “برغر كنغ” يجب أن يدافع عن نفسه ضد الادعاء بأن صور شطيرة ووبر ‭‬‬الموجودة على قائمة طعامه تضلل الزبائن، وهو مما يرقى إلى خرق العقود.
واتهم الزبائن في الدعوى الجماعية المقامة “برغر كنغ” بتصوير الشطائر تملؤها مكونات “تفيض منها”، مما يجعلها تبدو أكبر حجماً بنسبة 35% وبها كمية لحم أكثر بنحو المثلين مقارنة بما تقدمه سلسلة المطاعم.
ورد “برغر كنغ” بأنه ليس مطلوباً منه أن يقدم شطائر تبدو “تماماً مثل الصورة”، رافضاً الادعاءات المستندة إلى الإعلانات التلفزيونية وعبر الإنترنت، ودافع بأنه لم يجد في الإعلانات شيئاً يعد الزبائن “بحجم” البرغر أو وزنها، وفشل في تسليمه.
ومع ذلك قال القاضي إن الأمر متروك لأعضاء هيئة المحلفين لاتخاذ قرار في هذا الشأن، في حين فشلت جهود وساطة سابقة للتوصل إلى تسوية.
ولم يرد برغر كينغ أو محاموه بعد على طلبات للتعليق، بحسب رويترز التي قالت إنه لم يتسنّ الوصول لمحامي المدعين للتعليق


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