الأمن يقنع شخصا في إربد بالعدول عن الانتحار

وطنا اليوم:تمكن رجال من الأمن العام من إقناع “صاحب مشتل” بالعدول عن الانتحار في محافظة إربد.

وقال مصدر أن الشخص اعتلى إحدى البنايات في المحافظة، احتجاجا على إزالة البلدية لمشتله لعدم ترخيصه.

وأضاف أن رجال الأمن اقتادوا الشخص إلى أحد المراكز الأمنية للوقوف على ملابسات الحادثة، ودوافع الإقدام على إنهاء حياته.

وتجمهر مواطنون في محيط البناية، وسط تساؤلات حول دوافع الشخص لإنهاء حياته