سيارة إمام الحرم المكي الفارهة تثير ضجة على مواقع التواصل

وطنا اليوم:أثارت سيارة إمام الحرم المكي، الشيخ ياسر الدوسري، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء مقطع فيديو للدوسري وهو يدخل إلى المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف بسيارة من ماركة “رينج روفر 2023” وسط احتفاء المارة به. وحملت السيارة رقم “11” مع كلمة “حرم”.

وانقسمت الآراء بين من أشاد بها وبارك وتمنى لصاحبها زيادة النعمة والرزق، وبين من رأى أنها رفاهية مبالغ فيها، خاصة أن الشيوخ عامة عرفوا بحثهم الناس على الزهد.

تجدر الإشارة إلى أن ياسر الدوسري إمام وخطيب المسجد الحرام، وهو من مواليد أغسطس 1980 في محافظة الخرج بالسعودية، وأحد أئمة الحرم المكي منذ 12 أكتوبر 2019.