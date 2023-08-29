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الحنيطي: القوات المسلحة تسخر الإمكانيات للدفاع عن حدود المملكة

منذ ساعة واحدة
الحنيطي: القوات المسلحة تسخر الإمكانيات للدفاع عن حدود المملكة

وطنا اليوم: أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن القيادة العامة للقوات المسلحة تسخر الإمكانات والقدرات كافة، للدفاع عن حدود المملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة حازمة وبشدة في منع عمليات التسلل والتهريب، ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة استقراره.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، كتيبة حرس الحدود الثالثة الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى، وكان في استقباله قائد المنطقة العميد الركن طلال علي الغبين.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة عن المهام والواجبات الموكلة لها، وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية فيها، والخطط المستقبلية، وصولاً لأعلى درجات الكفاءة والاحترافية.

وثمّن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى وحدات حرس الحدود في مختلف مناطق مسؤولياتهم، في حماية حدود الوطن، مشيداً بالجاهزية والمعنويات العالية التي تتمتع بها.


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