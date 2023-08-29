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ثقافة الطفلية تنظم ندوة بمشاركة متخصصين في التاريخ والجغرافيا

منذ ساعة واحدة
ثقافة الطفلية تنظم ندوة بمشاركة متخصصين في التاريخ والجغرافيا

وطنا اليوم: نظمت مديرية ثقافة الطفيلة ندوة ثقافية، اليوم الثلاثاء، بعنوان “الحسا.. تاريخ وحضارة، ضمن فعاليات الاحتفال بها، لواء للثقافة الأردنية لعام 2023 بمشاركة متخصصين في التاريخ والجغرافيا.

وتحدث في الندوة التي رعى فعالياتها رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور بسام المحاسنة بحضور جمع من شيوخ ووجهاء وأبناء لواء الحسا، ومدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، كل من الدكتور محمد العمايرة والدكتور خلف الطراونة والدكتور محمد خليفات، والدكتورة صلفا أبو تايه والدكتور عطاالله الحجايا.

وأوصوا، بضرورة إيلاء لواء الحسا مزيداً من الرعاية والاهتمام بمختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والزراعية، إلى جانب بذل المجهودات لإبراز قلعة الحسا على خريطة السياحة المحلية والأجنبية، وشمول اللواء بالمشروعات الإنتاجية والخدمية، ودعم فئات الشباب والمرأة إلى جانب تطوير الواقع الخدمي في المنطقة، ودعم المشروعات الصغيرة المدرة للدخل لحل مشاكل الفقر والبطالة.

وجرى على هامش الندوة افتتاح معرض لصور مجموعة من المواقع السياحية للمصور محمد نور الخصبة إلى جانب إقامة معرض المأكولات الشعبية.


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