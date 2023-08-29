ردم 5 آبار مخالفة في الرامة بالشونة الجنوبية

وطنا اليوم:ردمت وزارة المياه والري (5) آبار مخالفة تم الكشف عنها، تقوم بسحب آلاف الأمتار المكعبة يوميا من المياه غير الصالحة للشرب وبيعها بواسطة الصهاريج المخالفة .

وقال الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه بناء على المعلومات المتوفرة ضمن الحملة الأمنية التي انطلقت يومي الأحد والاثنين على مناطق الرامة في الشونة الجنوبية لردم آبار مخالفة، فقد تم ردم (5) آبار مخالفة جديدة من قبل كوادر مديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية / سلطة المياه في الرامة لتزويد مزارع وبيع صهاريج مخالفة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالة الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.

وثمنت سلطة المياه جهود المواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة