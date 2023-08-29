حصيلة وفيات حادث إربد ترتفع إلى 5.. إليكم الأسماء

وطنا اليوم:كشف مصدر أمني، عن ارتفاع عدد الوفيات حادث منطقة حوفا في محافظة إربد إلى 5 وفيات بعد وفاة أحد الأطفال متأثرا بإصابته التي تعرض لها اثر حادث الدهس الذي وقع ليل الثلاثاء على طريق حوفا الوسطية.

وكشف المصدر، أن حالة 3 من المصابين حرجة، حيث جرى ادخالهم إلى غرفة العناية الحثيثة وهم تحت المراقبة.

وأكد المصدر أن حالة السائق البالغ من العمر ١٩ عاما متوسطة وهو طالب جامعي، فيما تم ضبط سائق المركبة الأخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقة.

وكانت مديرية الأمن العام كشفت ، صباح اليوم الثلاثاء، سبب الحادث المأساوي الذي وقع في منطقة حوفا الوسطية بمحافظة إربد.

وقالت المديرية إن ارتكاب مخالفة قيادة مركبتين بطريقة استعراضية ومتهورة (سباق في الأماكن غير المخصصة)، هو المتسبب بوفاة 5 أشخاص وخمسة إصابات بالغة من المشاة على جانب الطريق، وذلك بعد فقدان السيطرة على إحدى المركبات وتدهورها

أسماء الوفيات قبل حدوث الوفاة الخامسة:

1- محمد عبدالله الرواشدة 11 عاما

2- آيات حسني جبر رحابنة 37 عاما

3- ابتهاج حسني جبر رحابنة 55 عاما

4- محمد فارس علي عباسي 5 أعوام

الإصابات (توفي أحدهم متأثرا بجراحه):

1- مريم محمود أحمد العمري 8 أعوام

2- بتول باسم فضل 5 أعوام

3- راشد محمد العزام 19 عاما

4- بتول فارس علي عباسي 5 أعوام