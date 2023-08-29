بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

حصيلة وفيات حادث إربد ترتفع إلى 5.. إليكم الأسماء

منذ 14 ثانية
حصيلة وفيات حادث إربد ترتفع إلى 5.. إليكم الأسماء

وطنا اليوم:كشف مصدر أمني، عن ارتفاع عدد الوفيات حادث منطقة حوفا في محافظة إربد إلى 5 وفيات بعد وفاة أحد الأطفال متأثرا بإصابته التي تعرض لها اثر حادث الدهس الذي وقع ليل الثلاثاء على طريق حوفا الوسطية.
وكشف المصدر، أن حالة 3 من المصابين حرجة، حيث جرى ادخالهم إلى غرفة العناية الحثيثة وهم تحت المراقبة.
وأكد المصدر أن حالة السائق البالغ من العمر ١٩ عاما متوسطة وهو طالب جامعي، فيما تم ضبط سائق المركبة الأخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقة.
وكانت مديرية الأمن العام كشفت ، صباح اليوم الثلاثاء، سبب الحادث المأساوي الذي وقع في منطقة حوفا الوسطية بمحافظة إربد.
وقالت المديرية إن ارتكاب مخالفة قيادة مركبتين بطريقة استعراضية ومتهورة (سباق في الأماكن غير المخصصة)، هو المتسبب بوفاة 5 أشخاص وخمسة إصابات بالغة من المشاة على جانب الطريق، وذلك بعد فقدان السيطرة على إحدى المركبات وتدهورها
أسماء الوفيات قبل حدوث الوفاة الخامسة:

1- محمد عبدالله الرواشدة 11 عاما

2- آيات حسني جبر رحابنة 37 عاما 

3- ابتهاج حسني جبر رحابنة 55 عاما 

4- محمد فارس علي عباسي 5 أعوام

الإصابات (توفي أحدهم متأثرا بجراحه):

1- مريم محمود أحمد العمري 8 أعوام

2- بتول باسم فضل 5 أعوام

3- راشد محمد العزام 19 عاما

4- بتول فارس علي عباسي 5 أعوام


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:45

حكم بعدم مسؤولية طبيب بيطري عن نفوق حمار في جرش

12:35

خبراء ومختصون يحذرون من زيادة التسول عبر وسائل التواصل الاجتماعي

12:27

اطلاق مشروع ممول من الوكالة الامريكية لتعزيز البنية التحتية للمياه بقيمة 39 مليون دولار

12:20

الجغبير: كلف النقل داخل الاردن اعلى منها الى الصين

12:07

36 عاماً على اغتيال مبتكر حنظلة ناجي العلي

11:42

وزيرا الصناعة والاستثمار: دعم حكومي كبير لمؤتمر اصحاب الاعمال والمستثمرين العرب بعمان

11:36

افتتاح حاضنة أعمال نقابة المهندسين الأردنيين في عمان بدعم من اورانج

11:33

ترجيح ارتفاع أسعار تنكة زيت الزيتون لـ 96 ديناراً

11:21

بعد الهجوم على شبه جزيرة القرم.. مدفيديف يقتبس من لينين ويؤكد : نهاية العالم تقترب (Apocalypse)

11:10

إسرائيليون يقضون ليلتهم بالسعودية بعد خلل في طائرتهم.. حادث مفتعل أم طارئ؟

10:54

جامعة الدول العربية: علينا إنصاف المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية

10:51

الشبول: أضعنا الكثير من الحقوق جراء الاستخدام السلبي للتواصل الاجتماعي

وفيات
وفيات الثلاثاء 29-8-2023وفاة العين جمال الشوابكةوفاة العقيد المتقاعد الذي أفرج عن سارقة كيس الحليبوفيات الاثنين 28-8-2023وزير التربية ينعى الطالب يامن الشمالية