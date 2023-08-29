اطلاق مشروع ممول من الوكالة الامريكية لتعزيز البنية التحتية للمياه بقيمة 39 مليون دولار

وطنا اليوم:رعى وزير المياه والري المهندس محمد النجار، اطلاق مشروع تصميم وبناء وإدارة البنية التحتية للمياه الاستخدام الأمثل للموارد المائية الشحيحة في الأردن والممول من الوكالة الامريكية لدعم الحكومة الأردنية بقيمة 39 مليون دولار بهدف تعزيز البنية التحتية لقطاع المياه.

وحضر حفل الاطلاق نائب مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID كريستوفر ستيل وأمين عام سلطة المياه المهندس. رامي أبو رواق وامين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة والرؤساء التنفيذيين لشركة مياه الأردن/ مياهنا وشركة مياه العقبة، وعدد من المسؤولين و ممثلي الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وبين الوزير أن مشاريع تحسين البنية التحتية لقطاع المياه، تأتي في اطار جهود الوزارة /سلطة المياه لتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 ، ورفع أداء وكفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين البنية التحتية لمنظومة التزويد المائي والصرف الصحي لتصبح منظومة مستدامة والإسراع بتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي المستدامة لسد العجز في امدادات المياه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخدمة تجمعات سكانية جديدة بما يضمن تعزيز إدارة قطاع المياه بما يتوافق مع اهداف الاستراتيجية الوطنية في مواجهة تحديات المناخ.

وزاد وزير المياه والري أن مشروع تعزيز البنية التحتية لقطاع المياه في الأردن يأتي في سياق خطط وبرامج قطاع المياه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لاستدامة مصادر المياه وتحديد الاحتياجات، وهو ممول من خلال مذكرة التفاهم مابين الأردن والولايات المتحدة الامريكية والأردن للتنمية الاقتصادية كجزء من التزام الولايات المتحدة بمساعدة الأردن على بناء مستقبل آمن مائيا.

وقال نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كريستوفر ستيل: بالتعاون مع وزارة المياه والري، نعمل على تمكين موظفي قطاع المياه لإدارة موارد المياه بكفاءة، مما يضمن تحقيق فوائد مستدامة للمملكة بأكملها. إن أهداف هذا المشروع طموحة، ولكن بجهودنا التعاونية يمكن تحقيقها.

وسيعمل المشروع على تطوير وتحسين واستدامة البنية التحية للمياه والصرف الصحي وبناء قدرات العاملين في مختلف المناطق لتنفيذ وبناء المشاريع بشكل سريع مستدام وتشغيل الأنظمة الحديثة وادارتها بشكل مستدام بما يضمن استدامة هذه المصادر ومعالجة النقص في الامدادات المائية وادارتها وفق أفضل المعايير الحديثة