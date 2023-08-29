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ترجيح ارتفاع أسعار تنكة زيت الزيتون لـ 96 ديناراً

منذ ساعة واحدة
ترجيح ارتفاع أسعار تنكة زيت الزيتون لـ 96 ديناراً

وطنا اليوم:رجح الناطق الإعلامي باسم نقابة أصحاب المعاصر، محمود العمري، ارتفاع أسعار الزيت والزيتون في الأردن للموسم الحالي.
وقال العمري، الثلاثاء، إنه من المتوقع زيادة إنتاج زيت الزيتون بحوالي 25 بالمئة، مبديا تخوفه من تأثير الموجة الحارة التي أثرت على الأردن على كميات الزيت.
وأضاف أن المؤشرات العالمية لأسعار زيت الزيتون تشير إلى أن سعر التنكة يقدر بـ 96 ديناراً، وأن هذا السعر يخضع للعرض والطلب، مؤكداً أن هذه الأسعار ليست فرضاً على التجار.
وأشار إلى أن معدل استهلاك الفرد الأردني من زيت الزيتون يبلغ 2 كيلوغرام في السنة، بمعدل سعر نحو 5 دنانير للكيلو الواحد


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