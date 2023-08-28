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وزير السياحة يترأس اجتماع اللجنة العليا واللجنة التنسيقية للمؤتمر الدولي لمدن الفسيفساء في مادبا

منذ ساعتين
وزير السياحة يترأس اجتماع اللجنة العليا واللجنة التنسيقية للمؤتمر الدولي لمدن الفسيفساء في مادبا

وطنا اليوم:ترأس وزير السياحة والآثار مكرم القيسي في مادبا اليوم اجتماع اللجنة العليا واللجنة التنسيقية للمؤتمر الدولي لمدن الفسيفساء المزمع عقده في مادبا في شهر تشرين الأول المقبل، بحضور محافظ مادبا ورئيس بلديتها ومدير عام دائرة الآثار العامة ورئيس مجلس محافظة مادبا والجهات واللجان المعنية بالإعداد للتحضير للمؤتمر.
وبارك الوزير القيسي في بداية الاجتماع فوز بلدية مادبا الكبرى وبلديات ذيبان وجبل بني حميدة بجائزة البلدية المتميزة بالنظافة مشيراً إلى ان هذه الجائزة تشكل قيمة مضافة للمنتج السياحي في مادبا وبقية المحافظات، فيما تمنح الوزارة أولوية قصوى للنظافة في المواقع السياحية والأثرية بالتعاون مع البلديات.
وأشار القيسي إلى أن الوزارة تولي أهمية لهذا المؤتمر العالمي الذي سيلتئم في مادبا وتنظر إليه كمنصة عالمية لترويج المواقع السياحية والأثرية في مادبا ولإرثها التاريخي، مؤكداً أن الوزارة وهيئة تنشيط السياحة ودائرة الآثار العامة تضع كل امكانياتها لدعم جهود انجاح المؤتمر، من خلال توفير كل القدرات والامكانيات والأفلام والمواد العلمية والتاريخية عن المواقع الاثرية.
ووجّه الوزير في مداخلة حيال الإجراءات التي تقوم بها اللجنة التنسيقية برئاسة المستشار هشام العبادي، لتخصيص جائزة لأفضل لوحة فسيفسائية يتم انتاجها، شريطة أن تحمل اللوحات التي ستعرض في المؤتمر شرحا تفصيلا عمليا موثق.
ورحب محافظ مادبا نايف الهدايات بوزير السياحة وبارك فوز ثلاث بلديات في المحافظة بجائزة البلدية المتميزة بالنظافة والتي تاتي أهميتها نظرا لخصوصية المحافظة التي تزخر بالمواقع السياحية والاثرية، مشددا أن المحافظة تعمل على توفير الجانب الأمني للمؤتمر وستعد خطة أمنية شاملة لضمان نجاح المؤتمر.
وقدم رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيج ايجازا حول التحضيرات للمؤتمر منوها إلى أنه تم توجيه 62 دعوة عالمية لحضور المؤتمر من 18 دولة و 44 مدينة فيما تم تحديد الخامس عشر من الشهر القادم كموعد نهائي لقبول المشاركات في المؤتمر.
وبين انه تم طرح مسابقة لتصميم افضل شعار للمؤتمر، مشيرا ان التحضيرات في المدينة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية للخروج باستضافة متميزة للمؤتمر تروج للمدينة سياحيا.
وقدم أعضاء اللجنة العليا مداخلات ناقشت إجراءات التحضيرات للمؤتمر الذي سيناقش على مدى يومين محاور تتعلق بالممارسات الجيدة والمشاريع في مجالات الحفاظ على الفسيفساء والترميم في قضايا التغير المناخي، ومدن الفسيفساء كوجهات سياحية، والفسيفساء المعاصرة والترويج والتعليم بين مدن الشبكة ، وسبل الحصول على منح للتراث وفن الفسيفساء .


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