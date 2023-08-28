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ردم 3 أبار مخالفة تسحب آلاف الأمتار من المياه

منذ ساعتين
ردم 3 أبار مخالفة تسحب آلاف الأمتار من المياه

وطنا اليوم:نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة وحدة الرقابة الداخلية حملات لضبط وردم أبار وازالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة الرامة /الشونة الجنوبية ومنطقة وادي السبر بالتنسيق مع المنسق الامني لدى سلطة المياه ووزارة الداخلية ترافقها قوات أمنية من الامن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة.
وتم خلال الحملات ردم 3 ابار مخالفة تقوم بسحب آلاف الامتار المكعبة يوميا من المياه غير الصالحة للشرب وبيعها بواسطة الصهاريج المخالفة.
وبينت الوزارة أنه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة امنية في ساعة مبكرة من صباح يومي الاحد والاثنين على مناطق الرامة وبيادر وادي السير لردم ابار مخالفة حيث تم ردم بئرين مخالفين من قبل كوادر مديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية / سلطة المياه في الرامة، تزود مزارع وبيع صهاريج مخالفة وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.
وفي منطقة وادي السير / العاصمة عمان وبالتنسيق مع متصرف لواء وادي السير قامت الكوادر الفنية لسلطة المياه وبمرافقة أمنية من الامن العام وقوات الدرك بضبط بئر مخالفة وردمها واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.
وثمنت سلطة المياه جهود المواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة


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