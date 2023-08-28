حجز 455 رخصة قيادة منذ بدء تطبيق نظام النقاط المرورية

وطنا اليوم:أكد مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب العميد رامي الدباس، أن أكثر من 90% من مستخدمي المركبات ملتزمون بقواعد وأصول المرور.

وتحدث عن وجود 98358 مخالفة هاتف خلوي في 2020، مقابل 65203 في 2021، وفي 2022 سُجلت 82603 مخالفة.

وفي العام الحالي وحتى 26 آب سُجلت 82165 مخالفة والرقم يقترب من اجمالي العام الماضي.

وحُجزت 455 رخصة منذ بدء تطبيق نظام النقاط المرورية حتى الآن، إذ إن النظام ينص على حجز الرخصة لمدة شهرين عند الوصول إلى 16 نقطة.