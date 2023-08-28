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خبير اقتصادي: الخلوات في البحر الميت واستعراض الخطط لا يفيد المواطن

منذ ساعة واحدة
خبير اقتصادي: الخلوات في البحر الميت واستعراض الخطط لا يفيد المواطن

وطنا اليوم:قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن الحكومة لا تستطيع عمل الكثير خلال عام واحد من اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي مهما فعلت.
وأضاف أن عليها ألا ترفع سقف التوقعات كثيرا لدى المواطن، وأن تكون شفافة بتزويده بالمعلومات.
وأوضح أن الخطاب الرسمي الحكومي لا يلامس هموم المواطن، مشيرا أن على الحكومة التحدث مع المواطن في عمان وباقي المحافظات وليس من البحر الميت.
وتابع: “الحكومة في البحر الميت كانت تتحدث مع نفسها والمؤسسات الدولية ومن وضعوا رؤية التحديث، وليس المواطن”.
ولفت إلى أن نجاح تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب وجود أشخاص قادرين على تنفيذها، مشيرا أن الخلوة في البحر الميت واستعراض الخطط والمصفوفات لن يفيد شيئا في التنفيذ.
وأشار إلى الحكومات السابقة قامت بخلوات في البحر الميت وقدمت مصفوفات اقتصادية، لكنها رحلت بدون تنفيذها.
وأورد بأن أولويات الحكومة يجب أن تلامس مشاكل المواطن الأساسية والحقيقية.


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