تأهيل مرتبات الأمن العام استعدادا لإنفاذ قانون السير الجديد

وطنا اليوم:قال مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب العميد رامي الدباس، الأحد، إن منهاجا للسلامة والتوعية المرورية يدرس الآن في 4 جامعات رسمية والعمل جار على نشره في باقي الجامعات.

وقال :أنهينا تدريب وتأهيل مرتبات الأمن العام لضبط العملية المرورية استعدادا لإنفاذ قانون السير الجديد وإن قانون السير الجديد سيطبق اعتبارا من صباح الثلاثاء 12 أيلول، أي بعد 3 أسابيع، ورأى أن العملية المرورية هي عملية مرنة ومتطورة ومتغيرة لذلك لا بد من مواكبة التطورات في ظل زيادة عدد المركبات بشكل كبير جدا.