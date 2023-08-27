وطنا اليوم:قال مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب العميد رامي الدباس، الأحد، إن منهاجا للسلامة والتوعية المرورية يدرس الآن في 4 جامعات رسمية والعمل جار على نشره في باقي الجامعات.
وقال :أنهينا تدريب وتأهيل مرتبات الأمن العام لضبط العملية المرورية استعدادا لإنفاذ قانون السير الجديد وإن قانون السير الجديد سيطبق اعتبارا من صباح الثلاثاء 12 أيلول، أي بعد 3 أسابيع، ورأى أن العملية المرورية هي عملية مرنة ومتطورة ومتغيرة لذلك لا بد من مواكبة التطورات في ظل زيادة عدد المركبات بشكل كبير جدا.
تأهيل مرتبات الأمن العام استعدادا لإنفاذ قانون السير الجديد
وطنا اليوم:قال مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب العميد رامي الدباس، الأحد، إن منهاجا للسلامة والتوعية المرورية يدرس الآن في 4 جامعات رسمية والعمل جار على نشره في باقي الجامعات.