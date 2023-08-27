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عذَّبته حتى الموت .. الحكم على قاتلة الطفل العراقي موسى

منذ 16 ثانية
عذَّبته حتى الموت .. الحكم على قاتلة الطفل العراقي موسى

وطنا اليوم:أقدمت سيدة على تعنيف ابن زوجها، والذي يدعى موسى ولاء، البالغ من العمر سبع سنوات، عن طريق الضرب بالأيدي وأدوات المطبخ ورطم رأسه بالجدار، ما أدى إلى وفاته.
وتفاعل الملايين مع حادثة الطفل، والذين طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة الجانية على فعلتها.
وفي سياق متصل، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، قرارا يقضي بالحكم 15 سنة لقاتلة الطفل موسى.
وذكر بيان المجلس أن الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 410/ أولا من قانون العقوبات في العراق رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستنادا لأحكام المادة 182/أ الأصولية”.

هرب قبل الحادثة
وكان الطفل موسى ولاء هرب من منزله قبل أسبوع من وفاته إلى قسم الشرطة للمطالبة بالمساعدة، والعودة إلى منزل جدته، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عراقية,
وأفادت، بأن الطفل كان يعيش مع زوجة والده، التي كانت تعنفه، ولم تتوقف إلى أن توفي، وشملت طرق التعذيب استعمال الكهرباء، ومن ثم السكين والملح والخنق، إلى أن فارق الحياة


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