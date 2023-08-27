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التحقيقات الروسية تؤكد مقتل قائد قوات فاجنر والرجل الثاني له دميتري أوتكين

منذ ساعتين
التحقيقات الروسية تؤكد مقتل قائد قوات فاجنر والرجل الثاني له دميتري أوتكين

وطنا اليوم: أكدت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأحد، مقتل مدير شركة فاغنر العسكرية الروسية، يغغيني بريغوجين، والرجل الثاني في الشركة دميتري أوتكين، في تحطم طائرة خاصة شمال البلاد.
وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان، إنه بناء على نتائج الفحوصات المخبرية، جرى التعرف على هويات جميع القتلى العشرة، حيث تتوافق أسماؤهم مع تلك الواردة في قائمة ركاب الطائرة في الرحلة المنكوبة بمنطقة تفير.


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