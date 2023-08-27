ترامب يجمع ملايين الدولارات منذ الصورة الشهيرة

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشونج، السبت، أن الرئيس السابق ترمب جمع مبلغ قدره 7.1 مليون دولار منذ ظهوره، الخميس، لالتقاط صورته الجنائية على خلفية قضية “الابتزاز والاحتيال” في ولاية جورجيا.

وكشف تشونج أن ترامب، الذي انتُخب رئيساً عام 2016 للولايات المتحدة الأمريكية، تمكن من جمع 4.18 مليون دولار الجمعة، مما يجعله أكثر الأيام ربحًا في حملته حتى الآن.

يُذكر أن ترامب، الذي خسر أمام الديمقراطي جو بايدن في عام 2020، يسعى لنيل ترشيح الحزب الجمهوري مجددًا للمنافسة في انتخابات الرئاسة.

كان ترامب قد عاد إلى حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي إكس الخميس، بعد انقطاع عن النشر دام نحو عامين، لنيشر صورة له أثناء احتجازه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، يدعو إلى جمع التبرعات.

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق أربعة اتهامات مرتبطة بادعائه بشأن سرقة الانتخابات والهجوم الذي شنه أنصاره في 6 يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) في العاصمة واشنطن. ومع ذلك، نفى ترامب جميع هذه التهم بشكل قاطع