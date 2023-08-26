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تراجع الفاتورة النفطية للمملكة في النصف الأول من العام الحالي

منذ ساعة واحدة
تراجع الفاتورة النفطية للمملكة في النصف الأول من العام الحالي

وطنا اليوم: تراجعت قيمة الفاتورة النفطية للمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15.6 بالمئة.

وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفضت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في النصف الأول لهذا العام، لتصل إلى حوالي 1.531 مليار دينار، مقارنة مع نحو 1.813 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة تراجع الفاتورة النفطية حتى نهاية شهر حزيران الماضي للعام الحالي، نحو 282 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأسهم انخفاض مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته، في تراجع قيمة مستوردات المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، استحوذ الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الأكبر من كامل مستوردات المملكة من المشتقات النفطية، لتصل إلى حوالي 558 مليون دينار، تلاها البترول الخام بقيمة 362 مليون دينار، وثم أرواح النفط “البنزين” بنحو 308 ملايين.

كما بلغت مستوردات المملكة من الديزل “السولار” ما يقارب 284 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بنحو 19 مليون دينار.


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