تجارة الأردن تؤكد أهمية إنجاز ملف الخدمات الحكومية

وطنا اليوم: أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أهمية المضي قدما بإنجاز ملف أتمتة الخدمات الحكومية بهدف تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.

وأشار الرواجبة في بيان، اليوم السبت، إلى أن الأردن أدرك مبكرا ضرورة وأهمية التحول الرقمي لمواكبة ما يشهده العالم اليوم من ثورة من التطور الهائل والسريع بمختلف المجالات، ولاسيما فيما يتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورقمنة الخدمات.

وأوضح أن أتمتة ورقمنة الخدمات باتت تتصدر اهتمام أي مستثمر يرغب في إقامة مشروع في أي دولة كون ذلك يعكس مدى سهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات بعيدا عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة.

ولفت الى وجود شركات محلية تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولديها خبرات طويلة وكفاءة عالية ولديها تجارب ناجحة في تنفيذ التحول الرقمي في العديد من دول المنطقة ويمكن الاستعانة بها في مجال تنفيذ مشروعات التحول الرقمية وأتمتة الخدمات الحكومية.

وأشار الى أن التحول الرقمي يوفر الكلف التشغيلية، ويسهم بتبسيط إجراءات الخدمات المُقدّمة للمواطنين وتسريعها ويوفر فرصا لتقديم خدمات ذات جودة عالية وبشفافية، ومراقبة الأداء والربط بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، لضمان جودة البيانات وحمايتها، موضحا أن البرنامج الحكومي لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي تضمن العديد من المبادرات والمقترحات لتعزيز موقع المملكة ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع؛ وتطويره ليصبح مركزا لتقديم الخدمات الممكنة رقميا عالية القيمة، والاستفادة من مجموعات المهارات والبنية التحتية والمنظومة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة.

وبين الرواجبة أن الشركات الأردنية تصدر اليوم الكثير من خدماتها بمجال البرمجيات إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، إضافة الى الكفاءات والخبرات المتخصصة، لافتا إلى وجود شركات عالمية فتحت مكاتب إقليمية لها بالمملكة للاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية، لتصدير أعمالها لمختلف الأسواق.