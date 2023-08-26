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بعد فوزه على الفيصلي.. الوحدات يحسم قمة دوري المحترفين لكرة القدم

منذ 20 ثانية
بعد فوزه على الفيصلي.. الوحدات يحسم قمة دوري المحترفين لكرة القدم

وطنا اليوم: حسم فريق الوحدات قمة دوري المحترفين لكرة القدم بفوزه على الفيصلي امس الجمعة.

وفاز الوحدات في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي ضمن الجولة الرابعة من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلهم المحترف “هنري” ومهند ابو طه في حين سجل لاعب الفيصلي سالم العجالين هدفا في مرماه عن طريق الخطأ، فيما سجل أهداف الفيصلي أمين الشناينة وخالد زكريا.

وبهذا الفوز رفع الوحدات رصيده الى 10 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 9 نقاط في المركز الثالث، ليبتعد الحسين بالصدارة ب12 نقطة.

ويلتقي اليوم السبت في ختام الجولة الأهلي والجليل، وسحاب والسلط.


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