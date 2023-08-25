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والد موسى التعمري: الأردنيون يدعمونه أكثر مني

منذ 22 ثانية
والد موسى التعمري: الأردنيون يدعمونه أكثر مني

وطنا اليوم:قال محمد موسى التعمري، والد النجم الأردني موسى التعمري، إن الأداء الذي يقدمه نجله في الدوري الفرنسي، يعد مفخرة للشعب الأردني بأكمله.
وأضاف التعمري، خلال مداخلته عبر برنامج يسعد صباحك الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، “شيء مميز أن يكون ضمن الدوريات الخمسة الكبرى في العالم، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأحسن”.
وبين، “موسى بدأ مسيرة كرة القدم مع نادي شباب الأردن، وكان الهدف واضحًا بالنسبة له أن يحترف في أوروبا… وبالصبر كانت الأمور طيبة ووصل للنجومية”.
ووجه والد النجم التعمري رسالة شكر إلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، معبرًا عن فخره بتلك الرسالة.
ونوه إلى أنه من خلال متابعته للصفحات الرياضية الأردنية والجماهير، تبين أنهم “داعمين موسى أكثر من والده”


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