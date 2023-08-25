رئيس الاركان الامريكي حول عدة نقاط ابرزها محليا … تهريب المخدرات من سوريا للاردن

وطنا اليوم – قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي، وهو يشغل المنصب الأعلى في القوات المسلحة الأميركية، الخميس، إن العلاقة الأميركية الأردنية وثيقة للغاية، مؤكدا أن الأردن من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في العالم.

وأضاف خلال مقابلة مع “المملكة” أن أحد أهم نقاط القوة التي تتمتع بها الولايات المتحدة بأن لديها حلفاء وشركاء حول العالم، والأردن هو من أفضل أصدقاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وحول مجالات التعاون القائم حاليا بين الولايات المتحدة والأردن قال إن هناك قوات أميركية في الأردن، وتجمع البلدين مصالح وقيم مشتركة ومنذ 11 أيلول توثقت الشراكة بين البلدين لمكافحة الإرهاب.

وقال إنه تجمعه علاقة طويلة بجلالة الملك عبد الله الثاني حيث التقاه للمرة الأولى عندما أصبح في قيادة الأركان قبل ثماني سنوات، وبعد أن تسلم منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة قبل أربع سنوات.

ووصف العلاقة التي تجمع جلالة الملك بالجيش الأميركي ومجلس الشيوخ الأميركي بالوطيدة.

وأشار ميلي إلى وجود آلاف الجنود الأميركيين في المنطقة، ويعملون عن كثب مع القوات الموجودة أيضا في العراق وسوريا.

وبين أن كل القوات تخضع لإمرة الجنرال كوريلا قائد القيادة الوسطى الأميركية.

وشدد على أن العلاقات العسكرية الأردنية الأميركية وثيقة للغاية ومنذ وقت طويل.

القوات المسلحة

ولدى سؤاله عن الدعم الذي تعرضه أو تقدمه الولايات المتحدة إلى الأردن لمواجهة التحديات على الحدود مثل تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن قال ميلي إن تهريب المخدرات أمر جدي للغاية، خاصة إذا ما ارتبط بالإرهاب، لأن العديد من المنظمات الإرهابية مرتبطة بشكل أو بآخر بعصابات تهريب المخدرات، وهذا يثير مخاوف كبيرة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة مهتمة بالاستقرار والسلام في المنطقة، من منطلق الأمن القومي الأميركي.

وقال إن الولايات المتحدة تقدم التدريب والاستشارات والمعدات العسكرية وأشياء من هذا القبيل للقوات المسلحة الأردنية.

وشدد ميلي على أن القوات المسلحة الأردنية مهنية وكفؤة جدا، ويقودهم باقتدار اللواء يوسف الحنيطي، مشيرا إلى علاقات طويلة تجمعهما.

وتابع: “نحن نعمل معا على محاربة الآفة المشتركة لتهريب المخدرات والإرهاب. “

ولدى سؤاله إن كانت منطقة الشرق الأوسط ما زالت أولوية بالنسبة للولايات المتحدة قال ميلي إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ملتزمة بمنطقة الشرق الأوسط، منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية، منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

https://youtu.be/nktm02E0ZoU?si=PL8sOmfcOT-94CO9