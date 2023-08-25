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سامسونج تقترب من إطلاق أداة للذكاء الاصطناعي التوليدي

منذ 3 ساعات
سامسونج تقترب من إطلاق أداة للذكاء الاصطناعي التوليدي

 

وطنا اليوم –  أطلقت سامسونج ميزة استنساخ أصوات المستخدمين في المساعد الشخصي الصوتي الخاص بها “بيكسبي Bixby”. وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية إنشاء أصوات مخصصة لهم في Bixby، لكي يحاكيها المساعد الشخصي ويستخدمها في الرد على أسئلتهم بأصواتهم الخاصة. وأتاحت سامسونج تطبيق إنشاء الأصوات في بيكسبي Bixby Voice Creator لهواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية سلسلة جالاكسي. وتعمل سامسونج على إطلاق الميزة الجديدة على نحو تدريجي، وقد تستغرق بعض الوقت لتصل إلى كافة المستخدمين. ويمكن إعداد ميزة استنساخ الصوت في Bixby بالذهاب إلى إعدادات المساعد الشخصي، ثم اختيار “اللغة وأسلوب الصوت Language and voice style” ثم الضغط على خيار “إنشاء صوت مخصص Create Custom Voice” أسفل الشاشة، وسيعمل بعدها الجهاز على تنزيل بعض المكونات الإضافية من متجر جالاكسي.

وبعد تثبيت المكونات الإضافية والضغط على زر “ابدأ Start”، سيطلب الجهاز من المستخدم نطق عشر جمل مختلفة تظهر على الشاشة بصوت واضح، وبعد الانتهاء يمكن تسمية الصوت المخصص، ثم تعيينه كصوت افتراضي للمساعد الصوتي من خيار “اللغة وأسلوب الصوت” في إعدادات Bixby.

وتعتمد سامسونج على تقنيات الذكاء الاصطناعي في توليد صوت مصطنع يشبه الصوت الأصلي للمستخدم، علمًا بأن تلك الميزة لا تدعم اللغة العربية حتى الآن.

ويستخدم مساعد Bixby صوت المستخدم المصطنع في الإجابة عن مختلف الاستفسارات الموجهة إليه، وكذلك تضمينه في خاصية Bixby Text Call التي تُحوِّل المكالمات الصوتية إلى محادثة نصية يمكن قراءتها والرد عليها بنصوص مكتوبة يُحوِّلها المساعد الشخصي بدوره إلى صوت للطرف الآخر.


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