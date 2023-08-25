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السعود في نقاش على جروب وطنا اليوم: ربط السياحة الدينية الإيرانية بمقامات الصحابة في الكرك غير صحيح

منذ 3 ساعات
السعود في نقاش على جروب وطنا اليوم: ربط السياحة الدينية الإيرانية بمقامات الصحابة في الكرك غير صحيح

 

وطنا اليوم – في نقاش دار على مجموعة وطنا اليوم حول ملف السياحة الدينية وماصدر في بيان الـ 100 حول رفض السياحة الدينية من قبل الشيعة لمقامات الصحابة و قالت الدكتورة ادب السعود
لا يوجد في الأردن أي أماكن تخص الشيعة
ربط السياحة الدينية الإيرانية بمقامات الصحابة في الكرك غير صحيح
واضافت السعود ما علاقة سيدنا جعفر رضي الله عنه بالشيعة حتى وإن كان شقيق سيدنا علي بن أبي طالب والذي استشهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ،،وقبل الفتنة لأكثر 27 سنه
أصلا ما علاقة سيدنا علي نفسه بالشيعة والذي لو كان حيا لقاتلهم،،

نحن المسلمون لا نتخذ من قبور الصحابة ولا حتى الأنبياء أماكن عبادة،، فنحن نعبد الله ولا نعبد الحجارة والمباني والأضرحة
ولا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد كما ذكر في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام،،

يجب على الدولة ان تقوم بتطوير السياحة الداخلية أولا،،يل لتطور الزراعة والصناعة والمشاريع الصغيرة المنتجة وبعدها لكل حادثة حديث،

وختمت السعود السياحة الإيرانية خطيرة جدا وتشجيعها لعب بالنار،، في محيط ملتهب أصلا.

وكانت مجموعة (جروب) وطنا اليوم ناقشت بيان الـ 100 شخصية الذي قاده الوزير السابق بسام العموش رفض البيان السماح للشيعة بالسياحة الدينية او زيارة مقامات الصحابة في الاردن خلص نقاش وطنا اليوم بين معارض ومؤيد لتوقيت صدور البيان .


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