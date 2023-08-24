“باربي” تحت قبة البرلمان مشوقة يوجه سؤال لرئيس الوزراء

وطنا اليوم – وجه النائب عدنان مشوقة سؤالً نيابيًا إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول عرض فيلم باربي في الأردن.

وتاليًا نص السؤال

1. ما هي الأسس والقوانين التي اعتمدت عليها هيئة الاعلام للموافقة على عرض فيلم “باربي”؟

2. الا يعتبر عرض هذا الفيلم في دور السينما الأردنية خطراً كبيراً على المجتمع وتماسكه لاحتوائه على مشاهد تروج لأفكار مغلوطة كالمثلية والنسوية؟

3. لماذا لم يتم منع عرض هذا الفيلم في المملكة اسوةً بالعديد من الدول العربية التي لاحظت خطورته وآثاره السلبية على المجتمع؟

4. الا يخالف ما ورد في هذا الفيلم مبادئ واعراف إسلامية وعربية محمية من قبل الدستور والقانون والأنظمة؟