حشود غفيرة تشارك بتشييع جثمان العائلة الأردنية في السعودية

وطنا اليوم:وسط أجواء حزينة، شهدت مدينة الأحساء في المملكة العربية السعودية تشييع ودفن عائلة خرمة المكونة من الأب وأبناؤه الأربعة، الذين لقوا حتفهم في حادث سير مأساوي.

وتم تأبين العائلة ودفنها في موكب جنائزي مهيب حضره أهالي المنطقة ومعارف العائلة.

وتوفي الأب وأبناؤه الأربعة نتيجة لحادث سير مروع أثناء عودتهم من أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، إذ أن الحادثة مثلت مأساة قاسية لأقارب وعارف العائلة، التي كانت في طريقها للعودة إلى منزلها بعد أداء مناسك العمرة.

وحضر المئات من المواطنين والمقيمين جنازة العائلة المكلومة، حيث أبدوا تعاطفهم ومشاعر الحزن والعزاء لأفراد العائلة ومحبيها.

ونجت الأم من الحادث المأوساوي، الذي فقدت فيه أبناءها الأربعة وزوجها