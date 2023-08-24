بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

الوحدات بالمجموعة الثانية لكأس الاتحاد الاسيوي

منذ ساعتين
الوحدات بالمجموعة الثانية لكأس الاتحاد الاسيوي

وطنا اليوم:أسفرت قرعة دور المجموعات لمنطقة الغرب في كأس الاتحاد الآسيوي، التي أجريت صباح اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور عن مجموعات متوازنة.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: العهد اللبناني، الفتوة السوري، جبل المكبر الفلسطيني، النهضة العماني.

المجموعة الثانية: الوحدات الأردني، الكويت الكويتي، الكهرباء العراقي، أهلي حلب السوري.

المجموعة الثالثة: الزوراء العراقي، الرفاع البحريني، النجمة اللبناني، العربي الكويتي.

ويتأهل أول كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل ثانٍ من المجموعات الثلاث إلى الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الآسيوي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:15

البنك المركزي للأردنيين: لا تقترضوا للترفيه وادرسوا الأسباب

12:08

4,454 مليار دينار العجز التجاري للأردن في النصف الأول من العام الحالي

12:04

غرفة تجارة عمّان: تحقيق الأمن الغذائي أولوية وطنية

11:49

خطة مصر لإنشاء مصر جديدة

11:47

أمنية راعي الاتصالات الحصري لمبادرة الأوائل آتٍ لاختياري19

11:39

القرعة تضع الفيصلي في مجموعة نارية في دوري أبطال آسيا

11:26

الحكومة تطالب بوقف أي تعديلات على تعرفة الخطوط المسبقة

11:21

حزب إرادة مجددا …في وادي موسى فيديو وصور

11:18

مقتل مستوطن وإصابات بانهيار صخري قرب البحر الميت

11:10

حشود غفيرة تشارك بتشييع جثمان العائلة الأردنية في السعودية

11:00

بعد ظهور المتحور الجديد .. بيان صحفي للمكتب الاعلامي للرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية

10:57

تقرير: الإجهاد المائي في الأردن يفوق الـ 80%

وفيات
وفيات الخميس 24-8-2023وفيات الأربعاء 23-8-2023وفيات الثلاثاء 22-8-2023وفيات الاثنين 21-8-2023وفيات الأحد 20-8-2023