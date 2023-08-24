الوحدات بالمجموعة الثانية لكأس الاتحاد الاسيوي

وطنا اليوم:أسفرت قرعة دور المجموعات لمنطقة الغرب في كأس الاتحاد الآسيوي، التي أجريت صباح اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور عن مجموعات متوازنة.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: العهد اللبناني، الفتوة السوري، جبل المكبر الفلسطيني، النهضة العماني.

المجموعة الثانية: الوحدات الأردني، الكويت الكويتي، الكهرباء العراقي، أهلي حلب السوري.

المجموعة الثالثة: الزوراء العراقي، الرفاع البحريني، النجمة اللبناني، العربي الكويتي.

ويتأهل أول كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل ثانٍ من المجموعات الثلاث إلى الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الآسيوي