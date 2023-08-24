ميتا تقرر إغلاق تطبيق “ماسنجر لايت” في نظام أندرويد

وطنا اليوم – اعلنت شركة ميتا إغلاق تطبيق المراسلة الفورية “ماسنجر لايت Messenger Lite” في نظام أندرويد.

وقالت الشركة إن التطبيق لن يكون متاحًا للاستخدام بعد الثامن عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكانت الشركة قد كشفت عن التطبيق نهاية عام 2016 كإصدار “مُخفف” من تطبيق ماسنجر الرئيسي، للعمل على أجهزة أندرويد ذات المواصفات المنخفضة.

ويلاحظ مستخدمو تطبيق “ماسنجر لايت” ظهور رسالة عند تشغيل التطبيق تشجع على الانتقال إلى النسخة الكاملة من ماسنجر، وتشير إلى قرب توقف إصدار لايت خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وشددت الشركة على أن قرار إغلاق التطبيق لن يكون له تأثير في المحادثات، إذ ستظل محفوظة ومتاحة في ماسنجر.