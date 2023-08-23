توصية نيابية باسترداد مبالغ صرفت دون حق في بلديات الشمال

وطنا اليوم:ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات المُتعلقة بوزارة الإدارة المحلية (بلديات محافظات الشمال)، وذلك في إطار مُناقشتها لتقارير ديوان المُحاسبة للأعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الأربعاء، برئاسة الدكتور نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، ومدير التفتيش في الوزارة سفيان العفيشات، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات، ومدير الإدارة المحلية في الديوان إبراهيم الشوابكة.

وقال السليحات، إن اللجنة ناقشت الاستيضاحات المتعلقة ببلديات محافظات الشمال (اربد، المفرق، جرش، عجلون) والبلديات التابعة لتلك المحافظات، مشيرا إلى أن اللجنة المالية وبعد نقاش موسع مع الحضور والاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها، أوصت بإغلاق العديد من الاستيضاحات ومتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق ومتابعة تنفيذ توصيات اللجان المشتركة.

من جهته، أجاب أبو عرابي على جميع الاستيضاحات ، مؤكداً أن الوزارة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب الإيضاحات، حيث تم استرداد مبالغ مصروفة دون وجه حق والعمل جار على استرداد ما تبقى منها.

وأشار إلى أن بعض المخالفات الواردة في التقرير تمت إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

كما أصدرت الوزارة، بحسب أبو عرابي ، التعاميم اللازمة التي تم بموجبها حث البلديات ومجالس الخدمات المشتركة الالتزام بها، لمنع تكرار التجاوزات والمخالفات