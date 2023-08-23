الأردن يستعد لموسم سياحة أجنبية مميز بداية أيلول

وطنا اليوم:يستعد الأردن لاستقبال الموسم الثاني (الخريف) للسياحة الأجنبية الوافدة، الذي يتوقع فيه زيادة أعداد السياح بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة نبيه ريال إن موسم السياحة الأجنبية الوافدة سيعود لنشاطه من جديد مع بداية منتصف شهر أيلول المقبل ويزداد زخماً خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في أعداد السياح القادمين إلى المملكة، كما سيزداد نشاط وعمل مكاتب السياحة والسفر والفنادق بشكل ملحوظ، حيث يتوقع أن يكون موسما ناجحاً ومميزاً كما كان في موسم الربيع الماضي.

وبين أن القطاع السياحي سيشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الشهر المقبل مع عودة الحركة السياحية الأجنبية إلى المملكة بزخمها الكبير، حيث ستشمل مختلف الجنسيات حول العالم .

وكان الدخل السياحي في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي حقق ارتفاعا بنسبة 59.4%؛ بتسجيله لما قيمته 2.4503 مليار دينار (3.456 مليار دولار)، مدفوعاً بزيادة عدد السياح الذي وصل إلى 3.0258 مليون سائح، وبنسبة نمو بلغت 60.2%،.

وأظهرت البيانات، أن ارتفاع عدد السياح يعود إلى “زيادة عدد سياح المبيت ليصل إلى 2.4917 مليون سائح، وبنسبة نمو بلغت 54.4%، في حين وصل عدد زوار اليوم الواحد إلى 534.1 ألف زائر، وبنسبة نمو بلغت 94.0%”