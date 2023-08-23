مصنع نيسان لإنتاج محركات المركبات في يوكوهاما يتجاوز حاجز الـ 40 مليونًا‎

وطنا اليوم:أعلنت شركة نيسان، أن مصنعها في مدينة يوكوهاما اليابانية قد تجاوز حاجز الـ 40 مليون محرك في شهر يونيو الماضي.

وافتتحت نيسان مصنع يوكوهاما في العام 1935 بعد عامين فقط من تأسيسها. وتوالت انجازات المصنع مع إنتاج أول 10 ملايين محرك بحلول العام 1976 و20 مليون محرك في العام 1986 و30 مليون محرك في العام 1997. وحقق المصنع انجازه الأخير بإنتاج 40 مليون محرك في نفس العام الذي تحتفل فيه نيسان بالذكرى السنوية الـ 90 على انطلاقها، ما قدم لهذه المناسبة قيمة خاصة.

وبهذه المناسبة، قال تاميو وادا، مدير مصنع يوكوهاما: “أنجزنا هدفنا ووصلنا إلى 40 مليون محرك، بفضل عملائنا حول العالم من عشاق سيارات نيسان.”

وكانت العديد من محركات نيسان التي خرجت من مصنع يوكوهاما قد تركت بصمات واضحة في تاريخ صناعة السيارات. من بينها محرك L20ET الذي أنتجته في العام 1979، وهو أول محرك سيارات ركاب بشاحن توربيني في اليابان، ومحرك VG الذي تم إنتاجه في العام 1983، وهو أول محرك مكون من ست أسطوانات على شكل V يتم إنتاجه بكميات تجارية في اليابان. ويقوم مصنع يوكوهاما اليوم بتصنيع المحرك طراز VR38DETT، والذي يتم تجميعه يدويًا من قبل حرفيين مهرة لسيارة نيسان “جي تي آر”. ومنذ العام 2007، بدأ المصنع في إنتاج محرك “في سي تيربو”، أول محرك يتميز بتقنية نسبة الضغط المتغيرة يتم إنتاجه بكميات تجارية في العالم.

وفي هذا السياق، قال السيد وادا: “يقدم محرك “في سي تيربو” أداءً بيئيًا عاليًا وقوة لا مثيل لها من خلال ضبط نسبة الضغط داخل المحرك، وهو أول محرك من نوعه على مستوى العالم يتم إنتاجه بكميات تجارية.”

من جانبه، قال المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب -الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الأردن: ” نفخر بهذا الإنجاز الاستثنائي الذي يعد علامة فارقة في التفوق والابتكار في مجال صناعة السيارات، والذي يعكس الشغف والكفاءة الفائقة لفريق نيسان. كما نثني على الدور الاستراتيجي لمصنع يوكوهاما، إذ يعد بمثابة حجر الأساس لقوة منتجات نيسان وتفوقها تقنيًا”.

ومع تغير المجتمع، تغير كذلك مصنع يوكوهاما. ومنذ إطلاق سيارة “نيسان ليف” الكهربائية بالكامل في العام 2010، كان المصنع ينتج أيضًا محركات كهربائية، من بينها e-POWER لسيارات مثل “نيسان نوت”. وشكًل إنتاج المحركات في مصنع يوكوهاما حوالي 40% من إجمالي إنتاجه في السنة المالية 2022.

ومع اقتراب ذكراه السنوية التسعين على تأسيسه، يواصل مصنع يوكوهاما لعب دوره الرائد في تطوير تقنيات الإنتاج المتطورة من نيسان، بالإضافة إلى إنتاج محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الكهربائية. كما يعمل كمصنع تجريبي لتطوير تقنيات إنتاج مجموعة نقل الحركة التي سيكون لها تطبيقاتها العالمية. وفي العام المقبل، سيتم إنشاء خط إنتاج تجريبي في المصنع لتطوير البطاريات الصلبة.

واختتم السيد وادا بقوله: “سيستمر مصنع يوكوهاما في المضي قدمًا وتقديم تقنيات وخدمات مبتكرة عالية الجودة لعملائنا.”