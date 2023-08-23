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أردني يسافر بدراجته الهوائية من المملكة لدول الخليج

منذ ساعة واحدة
أردني يسافر بدراجته الهوائية من المملكة لدول الخليج

وطنا اليوم:رحبت السفارة الأردنية في قطر، اليوم الأربعاء، بالرحالة الأردني عيسى القزاقزة والذي يقوم برحلة عبر دراجته الهوائية من الأردن إلى الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي .
ويهدف القزاقزة من رحلته الطويلة والشاقة الى نقل رسالة محبه الى أشقائهم في الخليج العربي ونشر ثقافة الأردن في التآخي والكرم والسلام


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