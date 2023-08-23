وطنا اليوم:رحبت السفارة الأردنية في قطر، اليوم الأربعاء، بالرحالة الأردني عيسى القزاقزة والذي يقوم برحلة عبر دراجته الهوائية من الأردن إلى الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي .
ويهدف القزاقزة من رحلته الطويلة والشاقة الى نقل رسالة محبه الى أشقائهم في الخليج العربي ونشر ثقافة الأردن في التآخي والكرم والسلام
أردني يسافر بدراجته الهوائية من المملكة لدول الخليج
وطنا اليوم:رحبت السفارة الأردنية في قطر، اليوم الأربعاء، بالرحالة الأردني عيسى القزاقزة والذي يقوم برحلة عبر دراجته الهوائية من الأردن إلى الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي .