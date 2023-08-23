أردني يسافر بدراجته الهوائية من المملكة لدول الخليج

وطنا اليوم:رحبت السفارة الأردنية في قطر، اليوم الأربعاء، بالرحالة الأردني عيسى القزاقزة والذي يقوم برحلة عبر دراجته الهوائية من الأردن إلى الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي .

ويهدف القزاقزة من رحلته الطويلة والشاقة الى نقل رسالة محبه الى أشقائهم في الخليج العربي ونشر ثقافة الأردن في التآخي والكرم والسلام