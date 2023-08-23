أمطار غزيرة على الكعبة أثناء صلاة المغرب

وطنا اليوم:تفاعل سعوديون ونشطاء كثر على منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء 22 أغسطس/آب 2023 مع مقاطع فيديو وثقت هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف شديدة على مكة المكرمة، وعلى الكعبة والمسجد الحرام كذلك، وقد وثقت مقاطع مصورة حالة من الفزع والهلع بين المواطنين بسبب الرياح الشديدة التي كادت أن تفتك بهم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): “هطلت أمطار غزيرة، مساء الثلاثاء، مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد”.

أمطار وعواصف شديدة على مكة المكرمة

في حين نشرت قناة “الإخبارية” السعودية مقطع فيديو يظهر هطول الأمطار الغزيرة على الكعبة والتي استمرت فترة طويلة. وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقرير، “استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة”، حسبما نقلت (واس).

في حين تداول البعض لقطات للمعتمرين في المسجد الحرام، وسط سقوط أمطار وبرق ورعد، ورياح شديدة.

كما هطلت أمطار متوسطة على مراكز شقري التابع لمنطقة تبوك شملت المركز وضواحيه الغار والشق والمهور والحريظات وقاع الكمايم، كما هطلت أمطار على مركز البديعة مصحوبة بزخات من البرد شملت المركز وضواحيه العنبة والرمضة وأبو حراجل والمعاريض وأبو المراغ والحريضات ورشدان.

سقوط أمطار

كذلك فقد هطلت مساء الثلاثاء أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت مدينة جيزان ومحافظات الحرث، والريث، والداير، وفيفا، وهروب، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، والطوال، وأبو عريش، وضمد، وصبيا، ومركز الحقو.

في الوقت نفسه، قالت وسائل إعلام سعودية إن السلطات السعودية قررت تحويل الدراسة إلى نظام الأونلاين، عبر منصة مدرستي يوم الأربعاء في مدارس العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة والكامل، الصباحية والمسائية.

يأتي ذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد حول الحالة الجوية غير المستقرة، وحرصاً من إدارة ‫تعليم مكة على سلامة الجميع، وللتأكد من سلامة المباني المدرسية بعد حالة الأمطار الغزيرة والعواصف التي حدثت خلال الساعات الماضية؛ لذا فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي في مدارس العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة والكامل، الصباحية والمسائية