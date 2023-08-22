نقيب المحامين يثمن الموقف الحكومي في إنهاء خلاف ملف شركات التأمين ونقابة الاطباء

وطنا اليوم: أكد نقيب المحامين يحيى ابو عبود ان نقابة المحامين لم توافق على لائحة الأجور الطبية ونثمن قرار تأجيل التوقف عن التعامل مع التامينات

وثمن نقيب المحامين يحيى ابوعبود الجهود الحكومية ممثلة بمعالي وزير الصحةومحافظ البنك المركزي في ابرام الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين نقابة الاطباء وشركات التأمين في وزارة الصحة، والذي أفضى إلى تأجيل قرار نقابة الاطباء عدم التعامل مع التامينات الصحية الذي كان مقررا مطلع الشهر المقبل.

وقال ابوعبود أن نقابة المحامين مع تحسين أجور الأطباء وفقا للحوار مع كافة اطراف العلاقة بما يضمن التوازن بين جميع المصالح ، لكنها لم توافق على لائحة الأجور الطبية التي وضعتها نقابة الاطباء وفقا لما ورد على لسان نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي على قناة المملكة.