انطلاق منافسات بطولة الأردن الدولية لكرة الطاولة

وطنا اليوم: انطلقت، اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة الأردن الدولية لكرة الطاولة، والتي تقام في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وتستمر حتى 25 الحالي.

ويشارك في البطولة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون الأردن، الهند، الصين تايبيه، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، الصين، ليبيا، كازاخستان، كرواتيا، مصر، العراق، إيران، السعودية، فرنسا، بيلاروسيا، المغرب، لبنان، بلجيكا، قطر، فلسطين، تونس، الإمارات ويلز.

وسيخوض اللاعبون منافسات الفئات العمرية التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي وهي (تحت 19 سنة و17 سنة و15 سنة و13 سنة و11 سنة).

وتحظى البطولة باهتمام دولي من قبل الاتحاد الدولي لكرة الطاولة والدول المشاركة نظراً لكونها بطولة تصنيفية تسهم برفع التصنيف النقطي للمشاركين.